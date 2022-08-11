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Ekonomi

Küresel genç istihdamı Kovid-19 ile 34 milyon azaldı

Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyada yeşil alan ve okyanusları korumaya yönelik gerekli tedbirlerin uygulanması durumunda 2030'a kadar 24 milyon yeni iş imkanının oluşturulacağı öngörüsünde bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.08.2022
Küresel genç istihdamı Kovid-19 ile 34 milyon azaldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Cenevre

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kovid-19 salgınının etkili olduğu dönemde dünya genelinde genç istihdamının 34 milyon azaldığını açıkladı.

ILO'nun yayımladığı 2022 Küresel Genç İstihdam Eğilimi Raporu'nda, dünyada genç nüfusun işe alınma oranında son yıllardaki değişimler değerlendirildi.

Raporda Kovid-19'un olumsuz ekonomik etkilerinin en çok gençlere yansıdığı belirtilerek 2020'den bu yana 15-24 yaş arası grubun iş kaybının diğer yaş gruplarından daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gençlerdeki istihdam kaybının baş sebebinin Kovid-19 olduğu ve 2019'dan 2020'nin sonuna kadar küresel genç istihdamının 34 milyon azaldığı belirtildi.

2021'de 75 milyon genç işsiz

2020'de 282 milyon gencin eğitim, iş ve iş eğitiminde yer almadığı, 531 milyon gencin eğitim sebebiyle çalışmadığı ve 396 milyon gencin iş sahasında bulunduğu bildirildi.

2021'de küresel genç işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak saptanırken 75 milyon gencin işsiz, 732 milyon gencin ise çeşitli sebeplerden işten ayrıldığı kaydedildi.

"Genç işsizlik" bu yıl 73 milyona düşecek

Dünyada Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla genç istihdamının artış göstermekte olduğu vurgulandı. Bu kapsamda 2022'nin sonuna kadar genç işsiz sayısının 73 milyona düşmesi öngörüldü fakat bu rakamın salgın öncesi dönemden 6 milyon daha fazla olduğu hatırlatıldı.

Genç kadınların erkeklere oranla istihdam imkanının daha az olduğuna dikkat çekilerek bu yıl içinde genç yaş grubundaki kadınların yüzde 27,4'ünün iş sahasına dahil olacağı, bu oranın erkeklerde yüzde 40,3 olarak öngörüldüğü bildirildi.

Çevreci tedbirler 24 milyon yeni iş yaratabilir

ILO'nun raporunda genç işsizliğin azaltılması için ülkelere çevrecilik, dijital, sağlık ve eğitim sektörlerindeki yatırımı ilerletme çağrısında bulunuldu.

Küresel alanda yeşil alan ve okyanusları korumaya yönelik gerekli tedbirlerin uygulanması durumunda 2030'a kadar 24 milyon yeni iş imkanının doğacağı ve 8,4 milyon gencin bu iş sahalarında istihdam edilebileceği tahmini yapıldı.

Raporda ifadelerine yer verilen ILO Politikadan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Martha Newton, Kovid-19'un istihdam alanında savunmasız durumdaki gençlerin ihtiyaçlarının ele alınmasına dair eksikleri ortaya çıkardığını ifade etti.

Newton, "Gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, halihazırda iş gücü piyasasına katılanlar için iyi iş fırsatları ve istihdama henüz girmemiş olanlar için kaliteli eğitim ve öğretim fırsatları sunan işgücü piyasalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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