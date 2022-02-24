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Ekonomi

Kripto para piyasalarında düşüşler hızlandı

Kripto para piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından sert düşüşler görüldü.

Muhammed Said Tanıl   | 24.02.2022
Kripto para piyasalarında düşüşler hızlandı

İstanbul

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ile son 10 gündür satıcılı bir seyir izlenen kripto para piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından düşüşler ivme kazandı.

Yatırımcıların dünya çapında riskli varlıklarda satış pozisyonu alması ile düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, bugün 35.000 doların altını gördü. Bitcoin, saat 15.00 itibarıyla düne göre 6,2'lik düşüşle 35.300 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bir başka öne çıkan kripto para birimi Ethereum'un fiyatı da yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 2.300 dolar sınırına kadar indi. Ethereum, şu dakikalarda 2.370 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara yöneldiğini bildirdi.

Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının da negatif etkilediği kripto para piyasasında, küresel ölçekte merkez bankalarının tahminlerden daha hızlı sıkılaşabileceği beklentileri ile Kasım 2021'den bu yana satıcılı bir seyir izleniyordu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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