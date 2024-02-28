Dolar
31.20
Euro
33.85
Altın
2,033.90
ETH/USDT
3,275.00
BTC/USDT
59,830.00
BIST 100
9,062.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kripto para borsası Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Kripto para borsası Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

Washington

​​​​​​​Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı.

Bu durumun araştırıldığı ve kısa süre içerisinde bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Varlıklarınız güvende." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Coinbase'den yapılan bilgilendirmede, müşteri ticaretinde iyileşme görülmeye başlandığı ancak artan trafik nedeniyle bazı müşterilerin giriş yapma, gönderme, alma ve bazı ödeme yöntemlerinde hala hatalar görebileceği kaydedildi.

Coinbase Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,9 artarak 2 trilyon 250 milyar dolara yükseldi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı TSİ 22.16 itibarıyla son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 artarak 61 bin 300 doların üzerine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ve Bulgaristan'ın başarıları da sorumlulukları da ortaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayimizdeki yerli projelerle ülkemizi çok daha güçlü kılmaya devam edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Vesayetçi, darbeci anlayış özellikle darbe suçu en adi suçtur
İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel bakım merkezindeki şiddet olayına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Kripto para borsası Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

Kripto para borsası Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Bitcoin'in fiyatı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Kripto para piyasasındaki yükselişlerde "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" etkili oldu

Kripto para piyasasındaki yükselişlerde "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" etkili oldu
Kripto para uzmanları yatırımcıları "risklere" ve "kulaktan dolma bilgilere" karşı uyardı

Kripto para uzmanları yatırımcıları "risklere" ve "kulaktan dolma bilgilere" karşı uyardı
Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı

Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet