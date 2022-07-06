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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Kripto para aracı kurumu Voyager Digital iflas başvurusunda bulundu

ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 06.07.2022
Kripto para aracı kurumu Voyager Digital iflas başvurusunda bulundu

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, ABD İflas Kanunu'nun 11'inci Bölümü uyarınca borçların yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Bu süreçte şirketin günlük operasyonların desteklenmesi için likidite sağlayacak 110 milyon doların üzerinde nakit ve kripto varlığı olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara olağan şekilde ödeme yapılmasının ve belirli müşteri programlarının kesintiye uğramadan sürdürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voyager Üst Yöneticisi Stephen Ehrlich, platformdaki varlıkların korunması ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için değer maksimizasyonu için en iyi yolun kapsamlı yeniden yapılanma olduğunu belirtti.

Ehrlich, son birkaç ay içinde kripto para piyasalarındaki oynaklığın ve kripto yatırım fonu Three Arrows Capital'ın temerrüde düşmesinin Voyager Digital'in bilinçli ve kararlı adımlar atmasını gerektirdiğini vurguladı.

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