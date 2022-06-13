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Ekonomi

Kripto borç veren platform Celsius, para çekme işlemlerini durdurdu

En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 13.06.2022
Kripto borç veren platform Celsius, para çekme işlemlerini durdurdu

İstanbul

Celsius Network’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, sıra dışı pazar koşulları nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, durdurma adımının Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi.

Celsius Network’ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi.

CoinGecko verilerine göre, Celsius’un kendi tokeni olan CEL, son 24 saat içinde 0,48 dolardan yüzde 70’ten fazla düşüşle 0,14 dolar seviyesine kadar geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı da 25 bin dolarla Aralık 2020'den beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de düşüşler yaşamasına sebep oluyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 1306 dolara kadar indi.

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