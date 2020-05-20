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Ekonomi, Salgının küresel ekonomiye etkileri

Kovid-19 Bulgaristan ekonomisini olumsuz etkiledi

Salgın nedeniyle Bulgaristan'ın uğradığı ekonomik zarar 1 milyar 750 milyon avroya, işini kaybedenlerin sayısı da 83 bine ulaştı.

Ihvan Radoykov   | 20.05.2020
Kovid-19 Bulgaristan ekonomisini olumsuz etkiledi

Sofiya

Kovid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul üyesi olan 7 milyonluk Bulgaristan’ın ekonomisini olumsuz etkiledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2,5 aylık bu dönemde ülke ekonomisinin gördüğü zararın 1 milyar 750 milyon avroyu aştığını bildirdi.

Basına yaptığı açıklamada, zararın en çok gelirlerin azalmasından dolayı arttığını belirten Borisov, “Haziran’ın ortasına doğru kendi başımıza kurtulabilecek miyiz, yoksa yeni kredilere başvurmamız mı gerekecek, belli olacak.” dedi.

Borisov, Parlamentoya sunulan bir yasa tasarısı ile 2021 yılı sonuna dek lokantalar ve yayınevleri için KDV’nin yüzde 20’den yüzde 9’a indirilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Benzer taleplerde bulunan başka bazı sektörlerin de olduğuna işaret eden Borisov, “Aldığımız salgın önlemlerden dolayı biz bu iki sektörü dolaysız olarak işinden ettik. O yüzden böyle bir istisna yapmayı uygun gördük.” diye konuştu.

Boyko Borisov ayrıca, şimdilik sadece bahçe ve teras bölümleri hizmete açık olan lokanta, pastane ve diğer eğlence yerlerinin, 1 Haziran'dan itibaren kapalı mekanlarının da hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Bu arada, Devlet İstihdam Ajansı’nın yayınladığı bir araştırmaya göre Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mayıs'ta sona eren 2 aylık Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde ülkede yaklaşık 83 bin kişini işini kaybetti. Bu dönemde ülkede iş bulma kuruluşlarına kaydını yaptıran 131 bin 534 kişinin 82 bin 876’sı “Kovid-19” nedeniyle işsiz kaldıklarını beyan etti.

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