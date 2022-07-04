Kooperatifleşen kadınlara BM ve bakanlık desteği
BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında desteklenen S.S. Emirgazi Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, kırsalda kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağlıyor.
İstanbul
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım" projesi kapsamında desteklenen S.S. Emirgazi Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, kırsaldaki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağlıyor.
"Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım" projesi kapsamında Konya ve Karaman için yapılan sosyo-ekonomik anket sonuçları doğrultusunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı hazırlandı. Planla, kadınların tarımsal üretime, eğitime ve hizmetlere erişiminin artırılması ve tarımdaki cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması hedeflendi.
Bu amaçla destek sağlanan kooperatiflerden biri S.S. Emirgazi Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu.
Konya'nın Emirgazi ilçesindeki Öbektaş Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik'in öncülüğünde geçen yıl kurulan kooperatif, çevredeki 4 köyden yaklaşık 50 kadını bir araya getirdi.
Proje kapsamında kadınlara temel kooperatif, kooperatiflerde yönetim, iş birliği ve karar alma, satış ve pazarlama, kooperatiflerde üretim ve paketleme, e- ticaret ve arıcılık konularında eğitimler verildi.
Kadınlardan 25'ine onar arılı kovan ve ekipman dağıtılırken, kapsamlı arıcılık eğitimi çalışmalarına devam ediliyor.
Projeyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusuna çok önem verdiklerini ve düzenli olarak bütün projelerinin içinde mutlaka bir bölüm ayırdıklarını anlattı.
Selışık, kadın kooperatiflerinin önemine ilişkin "Kadınlar olmadan zaten tarımsal üretimi devam ettirmek çok da mümkün değil. Onlar hem tarlada çalışıyor, hem evde. Bunu gözeterek toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının tarımda daha fazla yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla kadınların tarımdaki rolünün yanı sıra global pazarda da ürettikleri ürünle var olmalarının bir yolu kooperatif." diye konuştu.
Kooperatifler, ürünlerini dijital platform üzerinden satabilecek
Geçim kaynaklarının güçlendirilmesi yönünde kooperatiflerle destekledikleri kadınların doğru bilgilenmelerini sağlamak için de çalışmalar yaptıklarını bildiren Selışık, şu bilgileri verdi:
"Şu anda yürütmüş olduğumuz diğer projelerle birlikte 23 kooperatife ulaştık. Ne mutlu ki bu projede de 2 kooperatif destekleniyor. Onlara sadece bilgi vermiyoruz, ihtiyaçları olan ekipmanları da sağlıyoruz. Ürettikleri ürünlerle ilgili farklı yöntemlere ya da hijyenik kurallara ihtiyaçları varsa o tür bilgiler de veriyoruz.”
Kooperatif bünyesinde üretilen ürünleri, altyapı çalışmaları devam eden bir dijital platform üzerinden satışa çıkaracaklarını belirten Selışık, "Bu bir e-market, 'hepyerinden.kop' isimli dijital platform. İnşallah bütün işlemler tamamlandığında FAO bünyesinde desteklenen tüm kooperatifler, oradan ürünlerini pazarlayabilecekler ama sonuçta o platform onlara ait, kesinlikle FAO’nun platformu değil. Biz sadece bir teknik destek veriyoruz, aracı oluyoruz. Kırsaldaki kadınların güçlü hale gelmesini bu şekilde desteklemeye gayret ediyoruz." dedi.
"Arıcılığa FAO'nun dağıttığı kovanlarla başladık"
Öbektaş köyünde yaşayan çiftçi Cemile Alan, FAO'nun kovanlı arı desteğinden faydalandığını ve bu sayede arıcılığa başladığını söyledi.
Kırsaldaki kadınların ekonomik özgürlüğünün olmasının önce kadının kendisine sonra da ailesine fayda sağlayacağını belirten Alan, "Ayaklarımızın üstünde durup, eşimize destek olmaya çalışacağız." dedi.
Cemile Alan'ın kızı Arife Gül Taban da S.S. Emirgazi Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde FAO'nun arılı kovan desteğinden faydalanarak arıcılık yapmaya başladıklarını anlatarak, "Bize kovan verildi, daha doğrusu annemlere verildi. Ben de onlara destek oluyorum, yardımcı oluyorum. FAO’dan eğitimler aldık. Çok şey öğrendik. Kadınların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini, bir kadın olarak neler başarabileceğimizi öğrendik. Sekizinci ayda Allah'ın izniyle ürünlerimizi toplayacağız. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.