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Ekonomi

KOOP-DES Programı kapsamındaki destek limitleri yükseltildi

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki destek limitleri artırıldı.

Mert Davut  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
KOOP-DES Programı kapsamındaki destek limitleri yükseltildi

Ankara

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakanlıkça 2020'den bu yana sürdürülen KOOP-DES kapsamındaki destek limitleri bir kez daha yükseltildi.

Buna göre, bu yıl için kooperatiflerin, makine ve ekipman alımları ile ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına yönelik destek üst limiti 400 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti 60 bin lira iken 150 bin lira olarak belirlendi.

Hibe olarak verilecek makine-ekipman ve demirbaş alımı projeleriyle ilgili nitelikli personel istihdamı desteği de artırıldı. Bu destek, bir personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkarıldı.

KOOP-DES'e yönelik proje başvuruları 30 Mayıs'a kadar Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

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