Konut satışları Şırnak'ta arttı, Edirne'de azaldı

2018'in 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında en yüksek artış yüzde 143 ile Şırnak'ta görülürken, Şırnak'ı, yüzde 26,5 ile Muş, yüzde 26 ile Gümüşhane, yüzde 24 ile Burdur takip etti.

İSTANBUL - UĞUR ASLANHAN

Konut satışlarında 2018'in 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 143 ile Şırnak'ta olurken, düşüşte başı ise yüzde 14 ile Edirne çekti.

Fuzulev'in, Ocak-Kasım 2018'deki konut satışlarının illere göre dağılımını incelediği "2018'de Konut Satışlarını Anadolu Sırtladı" başlıklı çalışmasına göre, Türkiye'de 2018'in 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 3 düşerek 1 milyon 238 bine geriledi.

Bazı büyük illerdeki düşüş ortalaması yüzde 10'a yaklaşırken, en yüksek artışlar Anadolu'da görüldü.

Söz konusu dönemde konut satışlarında en fazla artış yüzde 143 ile Şırnak'ta kaydedildi. Şırnak'ı, yüzde 26,5 ile Muş, yüzde 26 ile Gümüşhane ve yüzde 24 ile Burdur takip etti.

2018'in 11 ayında Şırnak'ta bin 115, Muş'ta bin 796, Gümüşhane'de bin 347 ve Burdur'da 3 bin 823 adet ev satıldı.

En yüksek artışın görüldüğü diğer iller ise yüzde 17 ile Aksaray, yüzde 16 ile Yalova, yüzde 14 ile Bitlis, yüzde 12,5 ile Hakkari ve Ardahan, yüzde 11,5 ile Erzincan ve Düzce, yüzde 11 ile Giresun, yüzde 10 ile Adıyaman ve Kastamonu olarak sıralandı.

Antalya, Şanlıurfa ve Hatay'da yüzde 5, Samsun'da yüzde 4, Kahramanmaraş'ta yüzde 3, Balıkesir, Van ve Mersin'de yüzde 2 artış kaydedildi.

Edirne ve Ankara'da konut satışları sert düştü

Ocak-Kasım 2018'de önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarının en fazla düştüğü kent yüzde 14 ile Edirne oldu. Ankara, Kütahya ve Artvin'de yüzde 13,5, Bingöl'de ise yüzde 13 düşüş yaşandı.

Söz konusu dönemde Edirne'de 5 bin 715, Ankara'da 119 bin 66, Kütahya'da 8 bin 176, Artvin'de bin 155, Bingöl'de 2 bin 998 adet konut satışı gerçekleşti.

En fazla düşüşün olduğu diğer iller ise yüzde 12 ile Karaman, yüzde 11 ile Bilecik, yüzde 10 ile Bayburt, yüzde 9,5 ile Elazığ, İzmir ve Bursa, yüzde 9,22 ile Rize, yüzde 9 ile Diyarbakır, yüzde 8,5 ile Eskişehir, yüzde 7,5 ile Tekirdağ ve Kocaeli olarak sıralandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki düşüş 34 bine yaklaştı

Türkiye'nin en kalabalık kentlerindeki konut satışlarında 2018'in 11 ayında yaşanan düşüş dikkati çekti. Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır'daki düşüşlerin ardından İstanbul'daki gerileme de yüzde 3,5'u aştı.

Söz konusu dönemde konut satış adetleri Ankara'da 137 bin 693'ten 119 bin 66'ya, İstanbul'da 215 bin 451'den 207 bin 514'e, İzmir'de 75 bin 879'dan 68 bin 712'ye, Bursa'da 51 bin 92'den 46 bin 277'ye, Diyarbakır'da 17 bin 745'ten 16 bin 199'a, Eskişehir'de 22 bin 464'ten 20 bin 563'e, Kocaeli'de 35 bin 180'den 32 bin 592'ye, Tekirdağ'da 30 bin 319'dan 28 bin 93'e, Kayseri'de 27 bin 829'dan 26 bin 430'a düştü.

Ankara'da 18 bin 627, İstanbul'da 7 bin 937, İzmir'de 7 bin 167 adet daha az konut satıldı. Söz konusu 3 büyükşehirdeki konut satış adedindeki düşüş 33 bin 731'i buldu.

"2018'de konut satışlarını Anadolu şehirleri sırtladı"

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki sert hareketlere ve tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının sadece yüzde 3 gibi cüzi miktarda düştüğünü söyledi.

Söz konusu dönemde büyük kentlerde yaşanan düşüşe dikkati çeken Akbal, buna karşın Anadolu'da önemli artışlar görüldüğünü kaydetti. Akbal, "Büyük kentlerdeki bu düşüşlerin toplam rakamlara yansımaması Anadolu şehirlerinin satışlarını toparlaması sayesinde oldu. Yani 2018'de konut satışlarını Anadolu şehirleri sırtladı." dedi.

Akbal, ipotekli konut satışlarının geçen yılın 11 ayında Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 40 düştüğünü, buna karşın peşin ve senetli satışları kapsayan "diğer satışların" yüzde 16 arttığını belirterek, "Anadolu'da da insanlar daha çok birikimleriyle ev alıyorlar. Evin toplam değeri de düşük olduğu için banka kredisini, hele de böylesi yüksek olduğu dönemde daha az tercih ediyorlar. Daha çok birikim ve eşten, dosttan borçla ev aldıklarını görüyoruz." şeklinde konuştu.