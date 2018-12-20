Konut satışları kasımda azaldı

Türkiye genelinde kasım ayında 89 bin 626 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı.

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38,8 düştü. Satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27 azalarak 89 bin 626 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 58 konutla ilk sırada (yüzde 17,9) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 834 konut satışıyla (yüzde 8,7) Ankara, 4 bin 773 konut satışıyla (yüzde 5,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 8 konutla Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konutla da Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 azalarak 5 bin 324'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut ve yüzde 18,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 18,2 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları kasımda, yıllık bazda yüzde 1,4 azalarak 84 bin 302 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 15 bin 71 konut satışı ve yüzde 17,9 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 93,9 olarak tespit edildi. Ankara 7 bin 335 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 395 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az 7 konutla Hakkari'de gerçekleşti.

40 bin 821 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalışla artışla 40 bin 821'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 977 konutla en yüksek payı (yüzde 17,1) aldı. İstanbul'u 2 bin 813 konut satışıyla Ankara, 2 bin 135 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 düşerek 48 bin 805 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 4 bin 672 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 922 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 797 satışla Antalya, 301 satışla Bursa, 278 satışla Ankara ve 229 satışla Yalova izledi.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun