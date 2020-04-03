Euro
7.22
Dolar
6.69
BIST 100
89,557.60
Altın
1,612.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Konut hesabında birikim yapan vatandaşlar için uygulanan düzenli ödeme yapmama imkanının kapsamı genişletildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.04.2020
Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Ankara

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, konut hesabı ödeme planına yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 30 Eylül'e kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak.

Mevcut yönetmeliğe göre, katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 3 defa, 3 aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 1 defa ödeme yapmayabiliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'de Kovid-19 nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kore'de Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 10 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı
Senegal Kovid-19'da hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

Benzer haberler

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Salgın nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı

Kocaeli'deki 'Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

Kocaeli'deki 'Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Tıbbi tanı kitlerinin ithalatında 'uygunluk yazısı' şartı

Tıbbi tanı kitlerinin ithalatında 'uygunluk yazısı' şartı