Dolar
32.30
Euro
35.19
Altın
2,150.57
ETH/USDT
3,614.10
BTC/USDT
68,050.00
BIST 100
8,776.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2024’te aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 68 artışla 1190 oldu.

Selcan Bedirhanoğlu  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 1190 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 68 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 1,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6, İzmir'de yüzde 70,4 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 109 yıl geçti
Bakan Yerlikaya: Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı
Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü
MSB'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

Emtia piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor

Emtia piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor

Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı

Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet