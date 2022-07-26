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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı

Muhammed Said Tanıl   | 26.07.2022
Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı

İstanbul

Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 145,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 41,1 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 11,9 ve yüzde 11,5 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 yükseldi.

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