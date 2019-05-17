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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi martta arttı

KFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,40, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 artış kaydetti.

Erhan Cihan Ünal   | 17.05.2019
Konut Fiyat Endeksi martta arttı

İstanbul

Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,58 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,29, Ankara yüzde 0,25 azalış, İzmir’de yüzde 0,36 artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,77 ve 4,12 artış görüldü.

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