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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı

Konut Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 arttı.

Yunus Türk   | 21.08.2019
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı

İstanbul

Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarak 111 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarak 111 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,10 oranında azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,11, yüzde 0,84 ve yüzde 0,56 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2,29 ve yüzde 0,73 azalış, İzmir’de yüzde 0,30 artış gösterdi.

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