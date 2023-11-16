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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,3 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) eylülde aylık yüzde 4,3 ve yıllık yüzde 89,2 artışla 1088,1 oldu.

Serhat Tutak  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,3 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 89,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9'luk artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 77,6, Ankara'da yüzde 102,7 ve İzmir'de 85,2'ye yükseldi.

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