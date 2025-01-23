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Ekonomi

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 38 milyar 99 milyon lira azalarak 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Ocak haftasında 27 milyar 127 milyon lira artarak 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liradan, 16 trilyon 56 milyar 818 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 303 milyar 954 milyon lira artarak 19 trilyon 126 milyar 770 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 2 trilyon 21 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 17 Ocak itibarıyla 9 milyar 130 milyon lira azalarak 2 trilyon 21 milyar 103 milyon liraya indi.

Söz konusu tutarın 517 milyar 816 milyon lirası konut, 71 milyar 598 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 431 milyar 690 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 23 milyar 101 milyon lira artarak 2 trilyon 266 milyar 823 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 azalışla 1 trilyon 796 milyar 715 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 643 milyar 493 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 153 milyar 222 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 723 milyon lira artışla 301 milyar 459 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 228 milyar 156 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 68 milyar 169 milyon lira artarak 3 trilyon 469 milyar 635 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3,5 ve 38 milyar 99 milyon liralık azalışla 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,48'i oldu.

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