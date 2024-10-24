Dolar
34.24
Euro
37.08
Altın
2,740.96
ETH/USDT
2,532.90
BTC/USDT
67,705.00
BIST 100
8,902.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı’ndaki TUSAŞ standı önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

KKM hesap bakiyelerinde en hızlı düşüş kaydedildi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yüzde 4 ve 58 milyar 336 milyon lira azalarak, 1 trilyon 412,2 milyar liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
KKM hesap bakiyelerinde en hızlı düşüş kaydedildi

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 18 Ekim itibarıyla 15 milyar 5 milyon lira azaldı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Ekim haftasında 15 milyar 5 milyon lira azalarak 14 trilyon 965 milyar 449 milyon liradan, 14 trilyon 950 milyar 444 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 220 milyar 603 milyon lira yükselerek 17 trilyon 952 milyar 948 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 848,6 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Ekim itibarıyla 4 milyar 587 milyon lira azalışla 1 trilyon 848 milyar 619 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 474 milyar 442 milyon lirası konut, 76 milyar 110 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 298 milyar 66 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 282 milyon lira artarak 1 trilyon 946 milyar 204 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 düşüşle 1 trilyon 602 milyar 69 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 564 milyar 777 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 37 milyar 292 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 761 milyon lira artışla 265 milyar 905 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 198 milyar 880 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 128 milyon lira yükselerek 3 trilyon 227 milyar 837,7 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı düşüşünü kaydederek, yüzde 4 ve 58 milyar 336 milyon liralık azalışla 1 trilyon 412 milyar 184 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,87'si oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı
Bakan Göktaş, Bilkent Şehir Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ'a ziyaret
İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

KKM hesap bakiyelerinde en hızlı düşüş kaydedildi

KKM hesap bakiyelerinde en hızlı düşüş kaydedildi

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yaklaşık 15 trilyon lira oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet