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DRON- Ankara'da Siteler Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Ekonomi

Kıymetli maden rafinerileri listesi güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilen kıymetli maden rafineri listesine 3 firma daha eklendi.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Kıymetli maden rafinerileri listesi güncellendi

Ankara

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilgili tebliğ uyarınca, rafineri faaliyet izni altın, gümüş, platin ve paladyum için ayrı ayrı verilirken, izin verilen rafineriler Bakanlığın internet sitesinden ilan ediliyor.

Bu kapsamda, Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'ye altın ve gümüş, Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri AŞ ile Altın Rafineri Dünyası AŞ'ye de altın için faaliyet izni verildi.

Öte yandan altın ve gümüş rafinaj faaliyetleri için Bakanlığa başvuruda bulunan rafinerilerin listesine de açıklamada yer verildi.

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