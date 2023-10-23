Dolar
28.05
Euro
29.70
Altın
1,978.66
ETH/USDT
1,686.30
BTC/USDT
30,742.00
BIST 100
7,630.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 personel istihdam edecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Ankara

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda "Bayğaralar" organize suç örgütü çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulaması bulunmamaktadır
Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı

Benzer haberler

Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Yargıtaydan "kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir" kararı

AYM, anne tarafından soybağının reddi davası açılamamasına ilişkin hükmü iptal etti

SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu

AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet