Kişi başı geçen yıl 14 bin lira tasarruf ettik

Türkiye'de 2017 sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, geçen yıl 14 bin 70 liraya ulaştı.

İSTANBUL - Belgin Yakışan Mutlu

Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2018'de bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 24 arttı ve 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 70 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2017 sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

Bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 2 bin 558 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

Kişi başı tasarruf 22 ilde 10 bin lirayı aştı

Türkiye'de 14 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, 2018 sonu itibarıyla 32 bin 538 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 21 bin 120 lirayla Muğla, 20 bin 665 lirayla Ankara, 19 bin 83 lirayla İzmir, 15 bin 152 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Yalova, Tunceli, Uşak, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Trabzon, Bursa, Isparta, Zonguldak, Kocaeli, Nevşehir ve Mersin olmak üzere toplam 22 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 623 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 631 lirayla Şırnak ve bin 699 lirayla Ağrı oldu.

En yüksek tasarruf İstanbul'da

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,5'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2018'de toplam 490 milyar 272 milyon 659 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2017 sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 22,3 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 113 milyar 741 milyon 89 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon 703 bin lirayla İzmir üçüncü, 36 milyar 762 milyon 936 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 344 milyon 76 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 386 milyon 137 bin lirayla Ardahan, 491 milyon 612 bin lirayla Hakkari, 510 milyon 333 bin lirayla da Kilis tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.