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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özcan Yıldırım   | 26.06.2019
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Ankara

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatıldı.

Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için; 31 Aralık 2019'a kadar uzatma başvurusunda bulunulması, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı.

Buna bağlı olarak uzatılan 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, süre kısıntısı olmadan tamamı ödenecek.

Karar kapsamında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatıldığı hallerde, kısa çalışma uygulanan ilk üç aylık dönemde yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

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