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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer basın toplantısı düzenledi.
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Ekonomi

Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 18.12.2021
Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.


Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.

SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

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