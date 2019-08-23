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Ekonomi

Kiraz ihracatında rekor sevinci

Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

Yusuf Şahbaz   | 23.08.2019
Kiraz ihracatında rekor sevinci

İzmir

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016'da 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edildi.

Kayıtlara rekor olarak geçen 2016 sezonunun ardından 2017'de 158 milyon 916 bin dolar karşılığında 59 bin 806 tonluk kiraz satıldı.

Geçen sezon ise 76 bin 94 ton kiraz ihracatından elde edilen gelir 161 milyon 690 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

15 gün gecikmeye rağmen rekor kırıldı

Bu sene mevsim şartları nedeniyle sezonun 15 gün gecikmesine rağmen kiraz ihracatında yeni bir rekor kırıldı.

Kiraz ihracatçısı, hem hava şartlarının iyi gitmesi hem de Çin gibi büyük pazarların açılmasıyla 1 Ocak - 21 Ağustos 2019 dönemini kapsayan yaklaşık 8 aylık dönemde 80 bin 406 tonluk dış satım gerçekleştirdi, 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.

Bu sene yeni açılan Çin pazarı ise ilk yılında, Hong Kong'a yapılan ihracatla beraber Türkiye'nin en önemli 4. pazarı haline geldi. Bu ülkeye doğrudan kiraz ihracatı 3 milyon 313 bin dolara ulaşırken, büyük bölümü Çin'e sevk edilmek üzere Hong Kong'a gönderilen kirazlar da dikkate alındığında Çin'in toplam payı 6,5 milyon doları aştı.

Rekor, Çin pazarının açılmasıyla geldi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kirazının hem lezzeti hem dayanıklılığı hem de aromasıyla dünyada marka olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de kiraz hasat sezonunun uzun olduğunu, İzmir ve Manisa'da başlayan hasadın yaz aylarının sonunda Mardin'de son bulduğunu belirten Uçak, bunun fiyat istikrarına da faydası olduğunu ifade etti.

Uzak Doğu pazarının hızla büyümesinin ve Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin aşılamasının kiraz ihracatında rekoru getirdiğine değinen Uçak, "Üreticimiz olsun ihracatçımız olsun şimdiden altyapımızı hazırladık. Önümüzdeki sezonun başlamasıyla beraber Çin'e ihracatı hızla artıracağız." dedi.

Gelecek yıl Güney Kore pazarındaki payın da artacağına işaret eden Uçak, "Şu anda kiraz ihracatının son zamanlarını yaşıyoruz. Bu yılı 200 milyon dolarlık kiraz ihracatıyla kapatmak istiyoruz." diye konuştu. 

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