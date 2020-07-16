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Ekonomi

Kiraz ihracatı yüz güldürdü

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz dış satımında sezon başında bekledikleri artışın gerisinde kalmalarına rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Ali Korkmaz   | 16.07.2020
Kiraz ihracatı yüz güldürdü

İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak 2020'den bu yana 190 milyon dolar karşılığı 70 bin ton kiraz ihraç edildi.

1 Ocak-13 Temmuz döneminde en çok kiraz ihracatı 79 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi, Rusya, Avusturya, Norveç, Hollanda, İtalya, Hong Kong, İsviçre, Çin, Danimarka ve İngiltere izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında miktar bazında geçen yılki seviyenin korunduğunu ifade etti.

Bu dönemde Çin ve Hong Kong'a kiraz ihracatının yüzde 50 artışla 5,2 milyon dolardan 8 milyon dolara çıktığını belirten Uçak, gelecek yıllarda Uzak Doğu'ya ihracatın daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

Uçak, en büyük ihraç pazarlarından Rusya'da Yunanistan, İran, İtalya, Özbekistan, Sırbistan, Romanya, Moldova ve İspanya ile rekabet edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Lojistikte yükselen maliyetler nedeniyle Türk kirazının fiyatı diğer ülkelere göre yüksek kaldı, çetin bir rekabet yaşandı. İhracatta sezon başında beklediğimiz artışın biraz gerisinde kalsak da başarılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Pandemi döneminde üreticimizin yüzünü güldüren, bu rekora katkı koyan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum."

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