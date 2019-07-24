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Ekonomi

Kimya sektörüne Ar-Ge desteği

11. Kalkınma Planı'na göre, kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.

Mehtap Yılmaz   | 24.07.2019
Kimya sektörüne Ar-Ge desteği

Ankara

Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.

AA muhabirinin, 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji kullanılması ve koordineli yatırımlar yapılması amaçlanıyor. Böylece Türkiye'nin bu sektörde ithalat bağımlılığının azaltılması, üretim ve ihracattaki payının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, gelecek 5 yıl içinde kimya sektöründe ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacak. Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başlayacak büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak, temel petrokimyasallar da dahil olmak üzere entegre üretim yapısı oluşturulacak.

Nükleer santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimle tedarik edebilen firmalar desteklenecek. Ferrobor, bor nitrür ve bor karbür üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi sağlanacak.

Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetleri artırılacak. Biyokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilecek.

Kenevir için yatırım desteği

Teknolojik ürünlerin bileşenlerinde kullanılan ileri malzemelere yönelik ihtiyaç öngörüleri belirlenecek, bu malzemelerin yerli Ar-Ge ve üretimleri için destek verilecek. Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.

Başta kenevir ve mısır olmak üzere birçok doğal üründen üretilebilen ve doğada tamamıyla çözünen biyoplastiklerin kullanımını özendirecek mevzuat düzenlemesi yapılarak Ar-Ge ve yatırım desteği sağlanacak.

Türkiye'deki linyit rezervleri değerlendirilecek. Böylece amonyak, metanol, monomer, sentetik doğal gaz, hidrojen, sentetik sıvı dizel yakıt gibi kömür kaynaklı kimyasalların üretilebilmesine olanak veren gazlaştırma reaktörlerinin kurulabilmesi amacıyla fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek.

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