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Ekonomi

Kimya sektörü temmuzda ihracatını yüzde 19 artırdı

Kimya sektörü, temmuzda 2,6 milyar dolarla en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken dış satımını geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 19,4 artırdı.

Emirhan Yılmaz  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Kimya sektörü temmuzda ihracatını yüzde 19 artırdı

İstanbul

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar oldu ve temmuz ayı rekoru kırıldı.

Kimya sektörü, temmuzda en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak 2,6 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 19,4 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Temmuz ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu. Sektörümüz, ihracatını temmuz ayında yüzde 19'un üzerinde artırmayı başardı. Böylece 7 aylık ihracatımız 18,4 milyar dolara ulaştı. Kalan dönemde de her ay ihracat artış performansımızın devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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