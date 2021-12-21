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Ekonomi

KİMPUR'un halka arzı ertelendi

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KİMPUR) halka arzında 23-24 Aralık olarak belirlenen talep toplama süresi ertelendi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 21.12.2021
KİMPUR'un halka arzı ertelendi

Istanbul

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'den (KİMPUR) yapılan açıklamada, KİMPUR'un halka arz için yapılan başvurunun, 16 Aralık 2021'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23-24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır." denildi.

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