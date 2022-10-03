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Ekonomi

Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı nedeniyle 1,26 milyon dolarlık ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir kripto varlığı yasa dışı şekilde tanıttığı gerekçesiyle magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın 1,26 milyon dolarlık para cezası ödeyeceğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 03.10.2022
Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı nedeniyle 1,26 milyon dolarlık ceza

Washington

SEC'ten yapılan açıklamada, Kardashian'ın EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Kardashian'ın yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi.

Kardashian'ın paylaşımının, potansiyel yatırımcıların EMAX tokenleri almalarına yönelik talimatları içeren EthereumMax web sitesi bağlantısını içerdiği belirtilen açıklamada, Kardashian'ın federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilan SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gensler, yatırımcıları kendi finansal hedefleri ışığında bir yatırımın potansiyel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

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