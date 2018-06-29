Kepsut şeftalisi üreticisinin yüzünü güldürdü

Meyve suyu firmalarının aroması dolayısıyla özellikle tercih ettiği Kepsut şeftalisinde bu yıl son yılların en yüksek üretimi bekleniyor.

BALIKESİR - Seyhan Kırıcı

Meyve suyu firmalarının aroması dolayısıyla özellikle tercih ettiği Kepsut şeftalisinde bu yıl 18 bin ton üretim öngörülüyor.

Türkiye'nin şeftali üretiminde önde gelen merkezlerinden olan Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu sezon, son yılların en yüksek veriminin elde edilmesi bekleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üreticiye verdiği destek ve hava şartlarının uygun gitmesi Kepsut şeftalisinde kalite ve rekolteyi artırdı.

Kepsut Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sacit Karakuzu, geçmiş yıllarda başta don ve bilinçsiz zirai mücadele nedeniyle şeftalide verimin düştüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar 3 bin dönümde şeftali üretildiğini dile getiren Karakuzu, "Son yıllarda özellikle don yüzünden ağacından ürün alamayan üretici başka tarım ürünlerine yöneldi. Ağaçlar söküldü. Bugün bin dönümün altında şeftali üretiliyor." dedi.

Kepsut şeftalisinin kendine özgü lezzet, koku ve aromasıyla ün yaptığını vurgulayan Karakuzu, şöyle devam etti:

"Bu yıl şeftali bahçelerinde rekoltenin yüksek olması çiftçimizi son derece sevindirdi. Son 5 yıla baktığımızda en yüksek rekolte bu yıl. Ağaç başı 50 ile 60 kilogram verim üretici için sevindirici. Ağaç başına 50-60 kilogram aldığımız zaman bu yıl tahmini rekolte 18 bin ton civarında olacak. Kepsut'ta çiftçi sayımız az ama bu işi yapanlar profesyonel. Amatör yapanlar elendi. Bu yıl mevsimlerin güzel gitmesi ve üreticilere sinek mücadelesi gibi destekler de vermemiz verimin artmasında önemli rol oynadı."

"Ağaçlardan düşen veya dökülenlerin bile alıcısı var"

Kepsut şeftalisinin her zaman ilgi gördüğünü belirten Karakuzu, "Şeftalimizin bir diğer özelliği, aroma piyasası var. Ağaçlardan düşen veya dökülenlerin bile alıcısı var. Gerçekten iyi para kazandırıyor üreticiye. Çürüğü de iş yapıyor. Meyve suyu sanayisinde tercih edilme sebebi ise aroması diğer bölgelerde yetişen ürüne göre daha yüksek. Bir dönem fabrikaların aroma için vazgeçilmez ürünlerinden olduğu söylenirdi." dedi.

İlçede yaklaşık 10 yıldır şeftali üretimi yapan Sadettin Kaplan (62), şunları söyledi:

"Bu yıl ürünümüz daha fazla. Sert bir kış yaşamadık. Ağaçlarımız ufak olmasına rağmen 50-60 kilogram bir ağaçtan ürün alıyoruz. Bu sene rekolte yüksek. Fiyatlarımız da iyi. Pazar fiyatı 3 ile 4 lira arasında, halde ise 1 ile 2 lira arasında alıcı buluyor. Haziranda başladık toplamaya, bir hafta 10 gün arayla diğer ağaçlar meyve veriyor. Yani toplarken olgunlaşmaları tarihine göre değişiyor. Eylül ayına kadar ürün olur. Ürün bu yıl hem bol hem kaliteli."