Dolar
34.05
Euro
37.63
Altın
2,498.14
ETH/USDT
2,308.90
BTC/USDT
55,181.00
BIST 100
9,822.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Eylül 1974'te açılan Keban Barajı'nın bugüne kadar 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisiyle ekonomiye yaklaşık 744 milyar liralık katkı sağladığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dev tesisin yarım asırdır Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin enerji ihtiyacını temin etmek maksadıyla 1965 yılında inşasına başlanan ve yaklaşık 10 yılda tamamlanan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), Türkiye'nin mevcut ve gelecekte tesis edilecek sanayi tesislerini beslemek ve genel olarak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapıldığı ifade edildi. Keban Barajı ve HES'inin 1330 megavat kurulu gücü ve yıllık ortalama 6,6 milyar kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesiyle işletmeye alındığı bilgisi verilen açıklamada, bunun o dönem Türkiye'nin en büyük HES'i olduğu kaydedildi. Açıklamada, tesisin halen Türkiye'nin en büyük üçüncü hidroelektrik santralı olduğu vurgulandı.

Keban Barajı ve HES'inin 8'inci ünitesinin devreye alınarak tam kapasite elektrik enerjisi üretimine 1982 yılında 8,3 milyar kilovatsaatlik elektrikle başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin o yıl üretilen toplam elektrik enerjisinin (26,5 milyar kilovatsaat) yaklaşık yüzde 31'ini tek başına karşılayan tesis, işletme süresince 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek milli ekonomimize yaklaşık 744 milyar liralık dev bir katkı sağladı."

Yüzer GES projelerine ev sahipliği yapıyor

Açıklamada, inşa edildiği dönem itibarıyla Türkiye'nin en büyük yatırımı olan Keban Barajı'nın, GAP'ın güvencesi ve öncüsü olduğunun altı çizildi.

Keban Barajı'nda su tutulması sonrası yaklaşık 31 milyar metreküp su kütlesinden oluşan ve doğu-batı istikametinde uzanan 125 kilometrelik bir göl meydana geldiği belirtilen açıklamada, genişliği yer yer 18 kilometreye kadar ulaşan baraj gölünün 675 kilometrekarelik alana yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1974'ten bu yana ürettiği temiz ve yerli elektrik enerjisi ile ekonominin kalkınmasına katkı veren Keban Barajı'nın, Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santraline (GES) de ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Kuzova Yüzer GES AR-GE Projesi kapsamında, Keban Barajı göl yüzeyinde yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip yüzer GES'in kurulumunun tamamlanarak bu alandaki ilk adımın atıldığı bildirilen açıklamada, baraj ve santralın bu projeyle birlikte hidroelektrik enerjinin yanında güneş enerjisi üretimine de katkı verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Keban Barajı Gölü'nde kurulacak ve 5 milyon 418 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek bir başka yüzer GES projesinin de 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldığı bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç: Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar en ağır cezayı alacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, okul civarlarında narkotik ekiplerinin "teyakkuzda olacağını" bildirdi
Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır" başlıklı baş yazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'deki kazada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Benzer haberler

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında

Kırklareli'nde arı ıslah çalışmalarıyla bal veriminin arttırılması hedefleniyor

Çiftçilere 406,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yumurtalar üzerindeki numaralara ilişkin açıklama

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yumurtalar üzerindeki numaralara ilişkin açıklama
Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler belli oldu

Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler belli oldu
Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl daha ertelendi

Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl daha ertelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet