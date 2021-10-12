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Ekonomi

Kayseri'de silajlık mısır çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Develi Ovası'nda ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Müzahim Zahid Tüzün   | 12.10.2021
Kayseri'de silajlık mısır çiftçinin yüzünü güldürüyor Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Erciyes Havzası'ndaki Develi Ovası'nın bereketli topraklarında tercih edilen silajlık mısırın ekim alanı giderek genişliyor.

Yörede genellikle ilk ürün arpa, buğday ve fiğ eken çiftçiler, ikinci ürün olarak silajlık mısır yetiştiriyor.

Karacaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eyüp Kula, AA muhabirine, silajlık mısırın kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Silajlık mısırın ikinci ürün olarak ekildiğini belirten Kula, şunları kaydetti:

"Hayvancılık bizim bölgede çok gelişmemişti. Tabii bunun gelişmesi için örnek çalışmalar yapıldı. Hayvancılığın gelişmesiyle mısır silajının hayvanlar için vazgeçilmez olduğunu öğrendik. Mısır silajı 10-15 yıldır bölgemizde yayıldı. Erciyes Havzası'nda yaklaşık 100 bin dekarda silajlık mısır ekimi yapmaktayız. Bu da 500 bin tona yakın bir ürün demek. Bölgemize de 200 milyon liraya yakın bir girdi sağlamakta. Çiftçi üretkendir. Çiftçilerimizin mısır silajı üretmesi ülkemiz için bir kar. Pazarlaması yaygınlaşabilir."

Tonu 400 liradan satılıyor

Kayseri'de mısır silajının tonunun ortalama 400 liradan alıcı bulduğunu anlatan Kula, diğer illerde bu fiyatın daha da yüksek olabildiğini ve bunun için pazarlamaya ağırlık vermek istediklerini dile getirdi.

Kula, "Daha önce bu arazilere biz sadece bir ürün ekerdik. O da arpa ya da buğdaydı. Şu anda bu ürünü de ekiyoruz. Çok güzel verim alıyoruz." dedi.

Çiftçi Salih Karamıt da yaklaşık 200 dekar araziye ikinci ürün olarak silajlık mısır ektiğini anlatarak, "Girdi maliyetlerini düşürmek için mısır silajını tercih ediyoruz. Bölgemizde verimi oldukça yüksek. Tabii ikinci ürün olarak da bölgemizin en yaygın ürünü. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar tercih ediyor." diye konuştu.

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