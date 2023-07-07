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Ekonomi

Katma Değer Vergisi'nde artışa gidildi

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

Mustafa Çalkaya  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Katma Değer Vergisi'nde artışa gidildi

Ankara

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV de yüzde 10 oldu.

Karar, yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girecek.

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