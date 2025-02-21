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Ekonomi

Kartlı ödemeler ocakta 1,61 trilyon lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon lira oldu.

Kazım Kaan Ulu  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Kartlı ödemeler ocakta 1,61 trilyon lira oldu

İstanbul

BKM, ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon oldu.

Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

Kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 207,8 milyar lirasında banka kartları, 32,4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 78 şeklinde gerçekleşti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar oldu.

Kartlı ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken 538,1 milyonunda banka kartları, 125,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

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