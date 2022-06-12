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Ekonomi

KARGU'ların yeni teslimatları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'ların yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 12.06.2022
KARGU'ların yeni teslimatları gerçekleştirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi." ifadesini kullandı.

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