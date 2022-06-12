KARGU'ların yeni teslimatları gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'ların yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi." ifadesini kullandı.
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Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU’larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 12, 2022
Şu ana kadar 200’den fazla da ihraç ettiğimiz #KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi.@STMDefence pic.twitter.com/95h7G8HGBx