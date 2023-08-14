Dolar
27.05
Euro
29.45
Altın
1,904.54
ETH/USDT
1,846.00
BTC/USDT
29,386.00
BIST 100
7,729.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Ekonomi

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekimi töreni düzenledi.

Ahmet Özler  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün belirlenmesi için Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi törenine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan adaylar davet edildi.

Törende konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, fabrikanın ülke için çok önem arz ettiğini, her geçen yıl büyüdüğünü söyledi.

Kura çekimine katılan işçi adaylarına başarı dileyen Demir, işçi alımlarının hakkaniyetli olması için 2021 yılından itibaren noter huzurunda kura çekimi yapıldığını anımsattı.

Noter huzurunda yapılan çekilişte, işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi.

Kura çekimine, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ile işçi adayları katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Laçın Yolu'ndaki durum hakkında açıklama
Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 6 ila 10 derecenin üzerinde seyredecek
Hükümet memur ve memur emeklisine 2024 yılı için yüzde 14+9 zam teklif etti
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 7 katlı bina yıkım esnasında çöktü
'Basra' sıcakları vatandaşları bunaltıyor

Benzer haberler

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak

Karabük'te karaca ve yavruları görüntülendi

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu
KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek
İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya odaklandı

İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet