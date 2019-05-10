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Ekonomi

KARDEMİR'den ilk çeyrekte 67 milyon lira kar

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, konsolide olarak 2019 yılının ilk çeyreğinde net karının 67 milyon 580 bin 672 lira olduğunu duyurdu.

Ahmet Özler   | 10.05.2019
KARDEMİR'den ilk çeyrekte 67 milyon lira kar

Karabük

KARDEMİR, KAP'ta yılın ilk çeyreğine ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. 

Raporda "Konsolide olarak 2019 yılının ilk 3 ayında net kar 67 milyon 580 bin 672. 2019 konsolide olarak net satış geliri ise 1 milyar 636 milyon 56 bin 969 lira olarak gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

3. pota fırını tamamlanarak devreye alındı

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise yaklaşık 44 milyon liraya mal olan ve 1 milyon 200 bin ton çelik işleme kapasiteli 3. pota fırınının tamamlanarak devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da çelikhanede halen 4. sürekli döküm makinesi ile mevcut 2 konverterde kapasite artırılmasına yönelik yatırım faaliyetlerinin devam ettiğini, bunun da yıl sonuna kadar devreye alınacağını aktardı.

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