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Ekonomi

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Demir atandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına eski Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir seçildi.

Uğur Aslanhan  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Demir atandı

İstanbul

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın başkanlık ve kurul üyeliği görevinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 6 Haziran tarihli kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirketimiz ana sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Prof. Dr. İsmail Demir atanmıştır. Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli kararıyla da Prof. Dr. İsmail Demir Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir."

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