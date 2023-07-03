Dolar
25.95
Euro
28.33
Altın
1,926.32
ETH/USDT
1,967.90
BTC/USDT
31,072.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Karadağ, Türkiye ile ekonomik işbirliğini geliştirme hedefinde

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye ile ülkesi arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine işaret etti.

İsmail Özdemir  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Karadağ, Türkiye ile ekonomik işbirliğini geliştirme hedefinde

Podgoritsa

Karadağ Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milatovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.

Milatovic, kabulde yaptığı konuşmada, Karadağ ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilere ekonomik işbirliğinin de eşlik ettiğini belirtti.

İki ülke arasında doğrudan uçuş sayısındaki artıştan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Milatovic, bu sene başlayacak Ankara-Podgoritsa arasındaki uçak seferlerinden de mutlu olduğunu dile getirdi.

Milatovic, "Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti
Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Benzer haberler

Karadağ, Türkiye ile ekonomik işbirliğini geliştirme hedefinde

Karadağ, Türkiye ile ekonomik işbirliğini geliştirme hedefinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet