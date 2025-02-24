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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Tunahan Kükürt  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar
20242025
Ocak
76,274,6
Şubat
76,474,5
Mart
76,2
Nisan
76,7
Mayıs
76,3
Haziran
76,3
Temmuz
75,9
Ağustos
75,4
Eylül
74,9
Ekim
74,9
Kasım
75,6
Aralık
75,8
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