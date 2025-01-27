Dolar
35.73
Euro
37.46
Altın
2,756.25
ETH/USDT
3,072.20
BTC/USDT
99,302.00
BIST 100
10,047.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ING Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,6 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Tunahan Kükürt  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,6 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya oranla 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 74,8'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar
20242025
Ocak
76,274,6
Şubat
76,4
Mart
76,2
Nisan
76,7
Mayıs
76,3
Haziran
76,3
Temmuz
75,9
Ağustos
75,4
Eylül
74,9
Ekim
74,9
Kasım
75,6
Aralık
75,8
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar, Kınalıada'daki oluşumun genç evredeki müsilaj olduğunu bildirdi
Türkiye'de 2024'te en fazla doğum İstanbul'da, en az doğum Tunceli'de gerçekleşti
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargıda yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Benzer haberler

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,6 oldu

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,6 oldu

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet