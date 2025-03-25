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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı martta yüzde 74,4 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mahmut Çil  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Kapasite kullanım oranı martta yüzde 74,4 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar
20242025
Ocak
76,274,6
Şubat
76,474,5
Mart
76,274,4
Nisan
76,7
Mayıs
76,3
Haziran
76,3
Temmuz
75,9
Ağustos
75,4
Eylül
74,9
Ekim
74,9
Kasım
75,6
Aralık
75,8
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