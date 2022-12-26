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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.

Muhammed Said Tanıl   | 26.12.2022
Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1741 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76,5'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 76,4 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20212022
Ocak75,477,6
Şubat74,976,6
Mart74,777,3
Nisan75,977,8
Mayıs75,378,0
Haziran76,677,6
Temmuz76,778,2
Ağustos77,176,7
Eylül78,177,4
Ekim78,076,9
Kasım78,175,9
Aralık78,776,5
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