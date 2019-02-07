Kapadokya 2019'a mutlu ve umutlu başladı

Kapadokya bölgesinde, ocak ayında 123 bin 244 turist ağırlandı. Bölgede devam eden yoğunluk sektör temsilcilerinin 2019 yılı umutlarını artırdı.

NEVŞEHİR

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turları ile ünlü Kapadokya'da faaliyet gösteren turizm sektörü temsilcileri, bu yıl en yoğun turizm döneminin yaşanmasını bekliyor.

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 yerli ve yabancı turistin konuk edildiği Kapadokya'da, bu yıl yeni bir rekor beklentisi hakim.

Önceki yıllarda kış dönemlerinde sakin bir sezon yaşanan Kapadokya'yı yılın ilk ayında 123 bin 244 turist ziyaret etti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan turist yoğunluğunun, turizm sezonunun başlayacağı ilkbahar aylarından itibaren hızla yükselişe geçeceğine inandığını belirtti.

Durmaz, "Ocak ayında Kapadokya'da turizm tarihinde ilk defa bu denli yoğunluk yaşandı. Ocak ayında bölge, kayak merkezlerinden sonra en çok hareketlilik yaşanan turizm merkezi oldu. Aynı zamanda bu durum 2019'un iyi geçeceğinin habercisi oldu. Sezonun başlayacağı nisan ayında bütün bölgedeki otellerin rezervasyonu dolmuş durumda." dedi.

Bölgedeki bir otelin yetkilisi Sami Daşdeler ise yılın ilk ayında bölgede önemli oranda hareketlilik yaşandığını dile getirerek gelecek aylara yönelik ön rezervasyonların, 2019'un önceki yıla kıyasla daha hareketli geçeceğini gösterdiğini kaydetti.

Daşdeler, "Kapadokya, 2018 yılında geçmiş yıllara nazaran en iyi dönemini yaşadı. Turizm sektörü olarak 2019 yılı için daha da umutluyuz. Ön rezervasyonlar bu yılın daha iyi olacağını gösteriyor. Bu durum verilerle de doğrulanıyor. Dünyanın her yerinden insanları ağırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Behçet Alkan