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Ekonomi

Kamu işçisinin zam görüşmeleri sonuçlandı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

Orhan Onur Gemici  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Kamu işçisinin zam görüşmeleri sonuçlandı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Protokolün detayları gün içinde açıklanacak.

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