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Ekonomi

Kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro artışı

TCDD Taşımacılık AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ'nin de aralarında bulunduğu KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.

Göksel Yıldırım   | 25.03.2020
Kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro artışı

Ankara

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kadrolarında düzenleme yapıldı.

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD Taşımacılık AŞ, Çay İşletmeleri, Devlet Malzeme Ofisi ve Elektrik Üretim AŞ genel müdürlüklerinin kadrolarına ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.

Söz konusu KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.

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