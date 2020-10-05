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Ekonomi

Kaman cevizinde 'yüksek rekolte' beklentisi

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde bu yıl yaklaşık 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Abdullah Yıldız   | 05.10.2020
Kaman cevizinde 'yüksek rekolte' beklentisi

Kırşehir

Kırşehir'de hasadına başlanan, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde yüksek verim ve rekolte bekleniyor.

İlçenin Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki sıcak bölgelerde başlanan ve ekim ayının ortasında sona ermesi beklenen Kaman cevizinin hasadı, kapama bahçelerde hummalı şekilde sürüyor.

İlkbahar aylarındaki zirai don nedeniyle 2014-2018 yıllarında ürünü zarar gören üreticiler, geçen yılın ardından bu sene de bereketli bir hasat dönemi geçiriyor.

Tezgahlarda yerini almaya başlayan Kaman cevizinde bu yıl rekoltenin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

"Yaklaşık 3 bin ton ceviz rekoltesi bekliyoruz"

Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kaman cevizinde son 4-5 senenin en yüksek rekoltesini beklediklerini söyledi.

İlçenin daha sıcak bölgelerinde hasadın başladığını ve yaklaşık bir ay sürdüğünü anlatan Göçmen, cevizin tezgahlarda 30 ila 50 lira arasında satılmaya başlandığını ifade etti.

Bu sene yerlide Kaman-1 ve yabancı türlerde ise Çetnır ağaçlarının veriminin daha iyi olduğunu dile getiren Göçmen, şöyle devam etti:

"Kaman'da yaklaşık 35 bin dekar kapama ceviz bahçesi var. Yaklaşık 40 bin de küçük bahçelerde ceviz ağacı bulunuyor. Hasat ekimin 15'ine kadar sürer. Bu sene cevizler iyi. Son 4-5 yılın en iyi ceviz rekoltesini bekliyoruz. Tam kayıtları tutulamıyor ama geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla rekolte tahmin ediyoruz. Yaklaşık 3 bin ton ceviz rekoltesi bekliyoruz." 

"Cevizin ana vatanı Kaman'da hasat oldukça verimli geçiyor"

Ceviz üreticisi Umut Çamsarılıoğlu ise "Cevizin ana vatanı Kaman'da hasat oldukça verimli geçiyor. Üretici arkadaşlarımız ve bizler bundan memnunuz. İnşallah üreticilerimiz için bu yıl güzel geçecek. Zirai don ve güneş yanığı olmaması da bu yıl verimi artırdı." diye konuştu.


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