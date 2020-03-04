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Ekonomi

Kalkınma ajanslarına 282 milyon lira transfer ödeneği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına aktarılacak 331 milyon 755 bin liralık transfer ödeneğinin 282 milyon lirasının dağılımı belirlendi.

Erhan Cihan Ünal   | 04.03.2020
Kalkınma ajanslarına 282 milyon lira transfer ödeneği

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına ayrılacak 331 milyon 755 bin liralık transfer ödeneğinin yüzde 85'lik kısmının dağılımı belirlendi. 281 milyon 991 bin 750 liralık bu kısımdan en yüksek pay Van, Muş, Bitlis, Hakkari'yi kapsayan kalkınma ajansına tahsis edilecek.

2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira oldu. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Bu çerçevede en yüksek ödenek 14 milyon 776 bin 406 lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari'yi kapsayan kalkınma ajansına verildi.

Ödeneğin yüzde 15'lik kısmına denk gelen 49 milyon 763 bin 250 lirası da ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından aktarılacak.


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