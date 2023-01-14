Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,531.50
BTC/USDT
20,691.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kahramanmaraş'ta tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım arazilerini istila eden tarla farelerine karşı zehirli buğdaylı mücadele başlatıldı.

Ali Çakmak   | 14.01.2023
Kahramanmaraş'ta tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele Fotoğraf: Merve Ekinci/AA

Kahramanmaraş

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölge çiftçilerine yaklaşık 100 kilogram zehirli buğday dağıtıldı.

Fare popülasyonunun yoğun olduğu bölgede uzman ekipler gözetiminde ilaçlama yapıldı.

Zarar gören tarlalarda incelemede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hikmet Kaçar, AA muhabirine, düzenli yapılan kontrollerde özellikle buğday tarlalarında farelerin ciddi oranda arttığını belirlediklerini söyledi.

Erken önlem almanın ürün kaybını azaltacağını işaret eden Kaçar, kışın hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde fare popülasyonunun artabildiğini işaret ederek "Tarla faresi, mücadele edilmediği takdirde ürünlerimize büyük zarar vermekte, ürün kaybımız yüzde 80'e kadar yükselmektedir. Tarla faresi ile mücadele, zehirli buğdayla ve çiftçi eğitiminden geçmektedir. Bu kapsamda çiftçilerimize toplantılar düzenlenerek tarla faresinin zararları anlatıldı ve 100 kilogram zehirli buğday dağıtımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Çiftçilerin mühendislerin kontrolünde tarlalarına zehirli buğday bıraktıklarını dile getiren Kaçar; kedi, leylek, atmaca, şahin, yılan, baykuş, kartal gibi hayvanların farelerin doğal düşmanları olduğunu, bu hayvanların öldürülmesinin fare popülasyonunun artmasına neden olabileceğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük
Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü buzla kaplandı
"Eren Abluka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı
Marmara Bölgesi son yılların en kurak dönemini geçiriyor

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele

Kahramanmaraş'ta tarım alanlarını istila eden farelerle "zehirli buğdaylı" mücadele

Bakan Kirişci'den "Kamboçya ile ticaret hacmini artırma" mesajı

Türk şirketi Cezayir’de çölde tarım yapmaya başladı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için üç ülkeyle sözleşme imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için üç ülkeyle sözleşme imzalandı
Ziraat mühendisi çift, Hakkari'de tarımsal üretimin artması için köy köy geziyor

Ziraat mühendisi çift, Hakkari'de tarımsal üretimin artması için köy köy geziyor
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü

Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet