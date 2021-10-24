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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta pamuk verimiyle üreticileri sevindiriyor

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta rekolte, pamuk üreticilerini sevindiriyor.

Ömer Faruk Salman   | 24.10.2021
Kahramanmaraş'ta pamuk verimiyle üreticileri sevindiriyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman / AA

Kahramanmaraş

Halk arasında "beyaz altın" olarak tabir edilen pamuğun hasadı, kentin merkez ilçeleri Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda devam ediyor.

Geçen yıl doğal afetler nedeniyle dönümde 250 kilograma kadar düşen rekoltenin bu yıl 450 ile 650 kilogram arasında olması bekleniyor. Kentte bu yıl verimin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Tarlada makinelerle toplanan pamuklar, çırçır fabrikalarında işlendikten sonra iplik haline getiriliyor ve tekstilde kullanılmak üzere satışa sunuluyor.

"Rekolte beklenenin üzerinde"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, 2021 yılı pamuk hasadını yerinde incelemek için tarlada çiftçilerle bir araya geldi.

Çetinkaya, AA muhabirine, rekolte ile verimi yerinde incelemek için sahada çiftçilerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Çukurova'dan sonra Kahramanmaraş'ta ciddi bir üretim var. Bu yıl kent merkezinde 20 bin dönüm ekili arazimiz var ve şu ana kadar yapılan hasada göre rekolte beklentinin üzerinde gidiyor." dedi.

Çetinkaya, son günlerde girdi maliyetlerinin arttığını, tarladan çıkan pamuğun ortalama 9,5 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Rekoltenin yüksekliğinin çiftçiler açısından sevindirici olduğunu dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan doğal afetlerden dolayı pamuk ekiminde düşüş yaşandı ancak stratejik bir ürün olduğu için çiftçimiz asla pamuk üretiminden vazgeçmedi. Pamuk, çiftçimiz için bir sevda, emek ve alın teridir. Bu yıl 450 ile 650 kilo ortalamasında bir hasat gerçekleşiyor. Aydın ve Adana Çukurova'dan sonra pamuk üretiminde Türkiye ortalamasına bakılırsa pamuk üretiminde Kahramanmaraş da önemli bir yer alıyor."

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